Микробиолог рассказал об опасности мутаций COVID-19

Микробиолог Игорь Никулин объяснил вероятность того, что коронавирусная инфекция может не пропасть бесследно после победы над ней. Как он рассказал в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде», болезнь может остаться с человечеством так же, как когда-то остался грипп.

«Может, если наступит так называемая персистенция вируса, когда он как бы впадает в спячку. Тогда он будет проявлять себя как сезонное заболевание, как тот же самый грипп или ОРВИ. Как только для него создаются благоприятные условия, а это температура от 4 до 12 градусов, там он и будет снова себя проявлять», - сказал Никулин.

При этом клиническая картина заболеваемости коронавирусом в разных странах отличается: в Европе преимущественно болеет старшее поколение, а в России - молодые люди 20-40 лет. Чем длиннее цепочка заражений, тем легче переносится болезнь, так как вирус теряет свою опасность с каждым новым переносом. Никулин рассказал, в чем заключаются затруднения в борьбе с инфекцией в зависимости от различных ее проявлений.

«Получается, что для каждого вируса необходимо создавать свою вакцину. А то, что он мутирует, может сделать это трудноразрешимым», - заявил микробиолог.

Ранее врач предупредил о новой опасности после COVID-19. Психотерапевт заявил, что около 20% россиян будут подвержены посттравматическому синдрому после окончания карантина и снятия ограничительных мер из-за нарушения социальных связей во время самоизоляции.