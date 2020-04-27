Телеканал «Звезда» покажет концерт в рамках акции «Путь Победы» из парка «Патриот»

Министерство обороны Российской Федерации совместно с «Русским радио» и Благотворительным фондом «Воскресение» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку строительства Главного храма ВС РФ представляют старт гуманитарной и духовной акции «Путь Победы».

Сегодня, 27 апреля, на территории ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» проходит открытие данной акции. Решение о ее проведении было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В рамках данного мероприятия состоится концерт на открытой сцене без привлечения зрителей. Участниками мероприятия станут известные исполнители, среди которых - Денис Майданов, Александр Маршал, Зара, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Максим Маклаков и др. Также на сцене выступит участница проекта «Новая звезда» Екатерина Кузина.

Прямую трансляцию концерта смотрите на сайте телеканала «Звезда». Начало мероприятия - в 15.00 по московскому времени.