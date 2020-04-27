Эксперты назвали дату завершения эпидемии COVID-19 в России

Активное распространение коронавирусной инфекции в Российской Федерации завершится к 20 мая. Так прогнозируют специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD).

По прогнозам специалистов, к данной дате ситуация с COVID-19 улучшится в России 97%. Далее понемногу она будет окончательно сходить на нет: к 28 мая - на 99%, к 20 июля - на 100%.

В Германии и Франции специалисты из Сингапура предполагают завершение пандемии 1 и 5 августа соответственно, а в США - 27 августа.

На сегодняшний день по данным оперативного штаба в России насчитывается уже 87 147 заболевших COVID-19, из них 6 198 заразились за последние сутки. 7 346 выздоровели, 794 человека умерли. По количеству заболевших Россия опередила Китай.