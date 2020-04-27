Эксперт назвала продукты, укрепляющие иммунитет

Для того чтобы помочь организму противостоять коронавирусу, необходимо употреблять определенные продукты. Их список перечисляет врач Поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.

В первую очередь речь идет о продуктах, богатых витамином С, А и D. Именно они влияют на способность организма сопротивляться вирусам. Большое количество витамина С содержится в шиповнике, брокколи, цитрусовых, облепихе, квашенной капусте. Витамин D - в морской рыбе, молочных продуктах средней и высокой жирности. А если по каким-то причинам человек не употребляет эти продукты, то достаточно около 15 минут постоять под солнцем - дневная норма витамина D будет гарантирована.

Помимо этого врач рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием цинка. Это. например, мясо, сыр, морепродукты. Также немало этого элемента содержится в обычной свекле. Но чтобы не растерять полезные свойства ее рекомендуется запекать, а не варить. Полный список продуктов приводят РИА Новости.