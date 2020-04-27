В Кремле дали прогноз по срокам снятия режима самоизоляции

Дмитрий Песков рассказал, что на принятие решения по продлению режима самоизоляции будут влиять краткосрочные прогнозы и текущая динамика заболеваемости коронавирусом. Он также подчеркнул, что любые прогнозы на среднюю и дальнюю перспективы «вряд ли возможны».

«Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо», - прокомментировал Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам разработать рекомендации для россиян по соблюдению режима самоизоляции на время майских праздников.