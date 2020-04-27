В Кремле дали прогноз по срокам снятия режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для принятия какого-то решения необходимо основываться на текущей динамике развития ситуации.
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Дмитрий Песков рассказал, что на принятие решения по продлению режима самоизоляции будут влиять краткосрочные прогнозы и текущая динамика заболеваемости коронавирусом. Он также подчеркнул, что любые прогнозы на среднюю и дальнюю перспективы «вряд ли возможны».
«Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо», - прокомментировал Песков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам разработать рекомендации для россиян по соблюдению режима самоизоляции на время майских праздников.