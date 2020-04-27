В селе Дивеево началось массовое тестирование на COVID-19 после заражений в монастыре

На карантин закрыто село Дивеево после заражения коронавирусом сестер Свято-Троицкого монастыря. Подтвержденных случаев там уже 76.

Заболевших изолировали. Все они находятся в больничном корпусе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Им оказывают помощь силами врачей клинической больницы №50 города Сарова.

Состояние инфицированных медики называют удовлетворительным. Всем, кто находится в селе, сейчас массово делают тесты на наличие COVID-19. Также тестируют всех, кто находится в монастыре.

На въезде в село установили контрольно-пропускные посты. Пропускать в село будут только тех, кто доставляет заболевшим продукты и лекарства.