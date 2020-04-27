В селе Дивеево началось массовое тестирование на COVID-19 после заражений в монастыре
В закрытом на карантин селе Дивеево Нижегородской области коронавирус подтвержден у 76 человек.
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На карантин закрыто село Дивеево после заражения коронавирусом сестер Свято-Троицкого монастыря. Подтвержденных случаев там уже 76.
Заболевших изолировали. Все они находятся в больничном корпусе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Им оказывают помощь силами врачей клинической больницы №50 города Сарова.
Состояние инфицированных медики называют удовлетворительным. Всем, кто находится в селе, сейчас массово делают тесты на наличие COVID-19. Также тестируют всех, кто находится в монастыре.
На въезде в село установили контрольно-пропускные посты. Пропускать в село будут только тех, кто доставляет заболевшим продукты и лекарства.