Акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн

Акцию «Бессмертный полк» не будут 9 мая отменять даже из-за пандемии коронавируса, но пройдет она в онлайн-формате. Российский актер Василий Лановой призвал всех, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны, принять в ней участие.

«Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдете с ним на балкон, выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них. И вы увидите, что люди в домах рядом тоже выйдут с портретами, а по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День Победы". Это и есть наше единение. Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной величайший День Победы», - сказал актер.

Он также призвал все телерадиокомпании страны, радиостанции, цифровое телевидение, онлайн каналы, ведущие трансляции в интернете и все другие средства массовой информации сделать этот день особенным и после минуты молчания включить любимую всеми песню «День Победы». Лановой подчеркнул, что слова этой композиции близки каждому, кто гордится подвигом воинов, не жалевших своих жизней ради мирного неба над головой.

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», сообщили в пресс-службе движения «Волонтеры Победы».