В некоторых регионах России вводится масочный режим

В Новосибирской области, Свердловской и Якутии вводится масочный режим. С 1 мая нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с полпредом в УрФО Николаем Цукановым. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил подготовить соответствующее распоряжение, которое он намерен подписать.

В Якутии, по предложению главного санитарного врача, было принято решение о введении режима с 28 апреля.

По данным на 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 7346 человек выздоровели, а 794 пациентов умерли.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в РФ ежедневно используется свыше 12 миллионов защитных масок, из них 8 миллионов масок - российского производства.

Напомним, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены - прикасаться к лицу только чистыми руками или чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.