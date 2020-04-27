Больницы регионов и Минобороны получат лекарства и оборудование на 100 млн рублей

Региональные больницы и медучреждения Минобороны РФ получат медикаменты и новое оборудование. На эти цели будет выделено из государственного бюджета 100 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснил глава кабинета министров, регионы получат все необходимое, чтобы обустроить коечный фонд для больных.

«Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо. Другая часть будет передано Министерству обороны РФ для оснащения строящихся госпиталей - всего на сумму более 100 миллионов рублей», - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

После того, как правительство выделило российским регионам более 36 миллиардов рублей на помощь в борьбе с COVID-19, президент РФ Владимир Путин 17 апреля предупредил, что данные средства следует использовать рачительно. В частности так, как об этом просят сами главы регионов, которые подают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специального коечного фонда.