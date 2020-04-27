Врач предупредил о новой опасности после коронавируса

Около 20% россиян будут подвержены посттравматическому синдрому после окончания карантина и снятия ограничительных мер. Об этом предупредил психотерапевт Андрей Курпатов. Его слова приводит ТАСС.

Проблема, по мнению специалиста, кроется в разрушении социальных связей во время самоизоляции. Человек предпочитает не утруждать себя и начинает потреблять максимально примитивный цифровой контент.

«20% людей пострадают от разных посттравматических расстройств, это пятая часть населения», - предупредил Курпатов.

Однако по мнению психотерапевта, чтобы избежать этого, необходимо следовать нескольким простым правилам. Самое главное - продолжать работать, даже если работа на предприятии остановлена.

Здесь важно - не зациклиться на деньгах, а найти себе то занятие, которое принесёт пользу и другим людям.

Также специалист советует структурировать собственный день, придумать себе распорядок, которому нужно следовать. И ни в коем случае не забывать о физической активности.

За сутки в России выявили 6198 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего количество заболевших в стране составило 87147 человек. 7346 человек выздоровели. По всей стране проведено уже более трех миллионов тестов.