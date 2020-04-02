Избежать изоляции: часть прилетевших из Бангкока во Владивосток россиян сбежала

Двенадцать россиян, вернувшиеся из Бангкока покинули аэропорт, чтобы избежать изоляции.

Борт прилетел во Владивосток ночью. Он привез из Бангкока 170 человек. Все пассажиры должны были отправиться в санаторий «Сахарный ключ» на 14 дней обязательного карантина.

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - цитирует РИА Новости сообщение властей Приморского края.

Все время, пока их искали, беглецы находились в отдельной квартире и контактировали только с одним человеком - своей родственницей.

Еще восемь человек, прилетевших этим рейсом и скрывшихся, ищут сотрудники полиции. Всего в обсерваторах в Приморье находятся 176 человек.