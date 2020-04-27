Лавров: отношения Путина и Трампа всегда были уважительными

Отношения между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом всегда были нормальными. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на полях саммитов лидеры двух государств всегда общались друг с другом уважительно. И до сих пор главы России и США нацелены на сотрудничество.

«Отношения на уровне президентов (России и США. - Прим. ред.) никогда и не были ненормальными, они были в полном смысле нормальными, и их, в общем-то, не надо подвергать нормализации», - сказал Лавров во время онлайн-лекции для студентов МГИМО.

Глава МИД рассказал, что личные контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, как в Гамбурге на полях «двадцатки», а затем в Хельсинки и после на очередном саммите «двадцатки» в Азии, всегда были обоюдно уважительными и нацеленными на сотрудничество.

«В этих контактах родились такие договоренности, как создание Делового совета в составе руководителей крупнейших частных компаний России и США, создание экспертного совета, где действующие политики вместе с политологами и экспертами могли бы устраивать мозговые штурмы в вопросах стратегической стабильности», - напомнил российский министр.

Кроме того, отметил Сергей Лавров, в этих же контактах родились такие договоренности как возобновление взаимодействия по острейшей проблеме кибербезопасности.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что говорить о нормализации отношений между Россией и США пока не приходится. Песков пояснил, что лично он не стал бы предаваться излишнему оптимизму относительно данного вопроса.