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ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

Ирина Егорова
12:51 27.04.2020
Не у всех переболевших вырабатывается достаточно сильный иммунитет, а некоторые из переболевших «имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови».
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
© Фото: Ole Spata, dpa, Globallookpress

ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусной инфекции. В организации предупредили, что сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 имеют антитела, которые защищают от повторного заражения. Также пока нет ни одного научного исследования,  подтверждающее эффективность защиты за счет антител.

«В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторной инфекции», - говорится в научной записке, опубликованной в связи с обсуждаемым предложением правительств ряда стран ввести так называемый паспорт иммунитета, который позволил бы переболевшим людям свободно путешествовать или вернуться к работе. 

Некоторые правительства, желая постепенного возвращения к работе и возобновления экономической деятельности, выдвинули идею создания документа, подтверждающего на основе серологических тестов, выявляющих у людей наличие антител в крови, иммунитет к новому коронавирусу. Также не подтверждена эффективность и надежность самих серологических тестов.

«Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, люди, которые не были заражены, ложно помечаются как положительные», - отметили в ВОЗ.

К тому же идея о создании таких «паспортов» может лишь усугубить ситуацию и увеличить риск распространения заболевания, так как человек будет пренебрегать рекомендациями общественного здравоохранения.

В документе отмечается, что некоторые из переболевших имеют достаточно сильный иммунитет, а кто-то «имеет очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови», поэтому, на данный момент, нельзя точно сказать, что риска повторно заразиться коронавирусом нет.

Число зараженных в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет почти три миллиона человек. Большинство заболевших находятся в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Россия находится на девятом месте по количеству зараженных. В нашей стране - 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 7346 человек выздоровели. По последним данным, 794 пациентов умерли.

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