Песков анонсировал совещание Путина с губернаторами по ситуации с COVID-19

Во вторник, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов РФ как раз по вопросам борьбы с коронавирусом. Это будет также в режиме видеоконференции», - добавил он.

Также известно, что в совещании примут участие все главы регионов. Песков добавил, что координационная комиссия и правительственный штаб осуществляют контроль выполнения всех необходимых параметров поручений по борьбе с COVID-19. Срок исполнения их для регионов истекает уже завтра.