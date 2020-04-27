Путин и Трамп подтвердили, что РФ и США готовы к диалогу по стратегической стабильности

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили, что Россия и Соединенные Штаты должны возродить комплексный диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что Москва и Вашингтон готовы обсуждать новые виды вооружений за рамками диалога СНВ-3.

Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-летия годовщины исторической встречи на реке Эльба в Германии в 1945 году. В документе подчеркивается, что то событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

Президенты назвали «дух Эльбы» примером того, как обе страны могут отложить противоречия и сотрудничать во имя достижения общей цели.

Двадцать пятого апреля 1945 года, вблизи города Торгау на Эльбе, встретились войска 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева и 1-й американской армии генерала Кортни Ходжеса, разрезав тем самым немецкую армию и уничтожив последний шанс фашистов на реванш.