Россия готова обсуждать с США новые виды вооружений за рамками договора СНВ

Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки новые виды вооружений за рамками диалога СНВ-3. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеосвязи.

Министр отметил, что очередной раунд переговоров о стратегической стабильности состоялся, однако импульса к поиску конструктивных решений со стороны США российская делегация не заметила.

«Меньше чем через год истекает договор СНВ-3, и с учетом того, что да, появились новые виды вооружений, мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3», - подчеркнул Лавров.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III - двусторонний договор между Россией и Соединенными Штатами относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.