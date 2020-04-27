Путин поручил выделить регионам 200 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 миллиардов рублей на меры по поддержке граждан и предприятий, сообщается на сайте Кремля.

Данная мера была предпринята в «условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поручил правительству до 30 апреля разработать план мероприятий по поддержке базовых секторов экономики в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Особое внимание поручено обратить на стимулирование программ импортозамещения в промышленности.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.