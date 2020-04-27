Россия опередила Китай по числу зараженных коронавирусом

В России на 27 апреля зарегистрировано 87 147 случаев заражения инфекции коронавируса. В то же время в Китае на сегодня выявлено 83 912 заболевших. Таким образом наша страна обогнала по данному показателю КНР, заняв девятое место в списке мировых стран по количеству зараженных COVID-19.

По данным российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте сейчас по числу заболевших находятся США, где инфекцию подхватили 965,9 тысяч человек. Далее по порядку следуют Испания (226,6 тысячи), Италия (197,6 тысячи), Франция (162,2 тысячи) и Германия (157,7 тысячи).

Что касается ФРГ, то там наблюдаются низкие показатели тяжелого течения болезни и летальности. Карантинные меры, введенные в стране, уже начали смягчать.