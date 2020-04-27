В МИД РФ опровергли сообщения о российских военных в Ливии

Ни одного российского военнослужащего в зоне боевых действий в Ливии нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ, комментируя появившиеся в ряде арабских СМИ фейки о якобы воюющих на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара «российских» военных.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что у МИД нет достоверных данных о россиянах, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли.

Напомним, в начале апреля прошлого года Силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начали наступление на Триполи, которым управляют исламисты и созданное под эгидой ООН так называемое правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем.