Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Проработать возможность снижения до 15% минимального размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми поручил кабинету министров президент РФ Владимир Путин. Данное поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Ивановской области 6 марта.

«Представить предложения о снижении до 15% первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», - указано в перечне поручений на сайте Кремля.

Правительство должно представить свои предложения до 20 мая 2020 года.

На встрече с общественностью Ивановской области Владимир Путин отмечал, что знает о проблеме, которая существует у некоторых семей с детьми при внесении первоначального взноса по ипотеке. Президент заверил, что даст правительству поручение, чтобы проработать пути ее решения.