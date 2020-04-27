Оперштаб: более 43% больных коронавирусом в России не имели симптомов

Почти у половины заболевших коронавирусом россиян за минувшие сутки - 43,4% - не было клинических проявлений болезни. Об этом говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Всего в РФ было подтверждено еще 6 198 новых случаев COVID-19. Известно о 50 летальных исходах. Также сообщается о том, что за сутки в России полностью выздоровели 579 человек.

Ранее Дмитрий Песков сообщал о том, что через несколько месяцев россияне уже забудут нынешние тяготы, которые вызваны распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что такая напряженная ситуация не может продолжаться дольше.