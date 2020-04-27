Мишустин поручил проработать вопрос по поэтапному снятию ограничений работы ИП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития и Минздраву до конца недели проработать предложения о том, как будет проводиться поэтапная отмена ограничений работы ИП и отдельных предприятий в случае улучшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами. В списке системообразующих предприятий могут включить также ряд предприятий здравоохранения и культуры.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует создание площадки, на которой власти смогут обсудить с бизнесом работу в условиях пандемии.