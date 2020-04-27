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Лавров назвал неприемлемыми попытки свалить на ВОЗ вину за пандемию COVID-19

Наталия Майорова
11:29 27.04.2020
По словам министра, данная организация на всех этапах кризиса действовала профессионально.
Лавров назвал неприемлемыми попытки свалить на ВОЗ вину за пандемию COVID-19
© Фото: Igor Golovniov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Любые попытки свалить вину за пандемию коронавируса на ВОЗ являются абсолютно неприемлемыми. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что специальные учреждения системы ООН остаются безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в соответствующих областях.

«Это в полной мере относится и к деятельности ВОЗ. Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее вообще всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными и несправедливыми», - отметил Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

По словам министра, данная организация на всех этапах кризиса действовала профессионально, своевременно предпринимая упреждающие шаги. В частности, речь идет о распространении информации и рекомендаций всем государствам.

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