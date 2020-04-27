Лавров: коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике. Об этом он сказал в ходе своей онлайн-лекции для студентов МГИМО.

По мнению Лаврова, экономике теперь предстоит длительный период восстановления.

«Конечно же серьезно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены», - подчеркнул он.

Министр также добавил, что, к большому сожалению, была сужена возможность дипломатических усилий.