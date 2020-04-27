Лавров: коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике
По словам главы МИД РФ, экономике теперь предстоит очень длительный период восстановления.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что коронавирус нанес мощный удар по мировой экономике. Об этом он сказал в ходе своей онлайн-лекции для студентов МГИМО.
По мнению Лаврова, экономике теперь предстоит длительный период восстановления.
«Конечно же серьезно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены», - подчеркнул он.
Министр также добавил, что, к большому сожалению, была сужена возможность дипломатических усилий.