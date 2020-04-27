Песков заявил о необходимости стабилизации системы здравоохранения

В условиях пандемии COVID-19 важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и было спасено как можно больше жизней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам президент не раз говорил, что абсолютным приоритетом является человеческая жизнь. Мы знаем, что коронавирусная инфекция зачастую приводит к летальному исходу. Поэтому главное сейчас - сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и было спасено как можно больше жизней», - заявил Песков в интервью aif.ru.

В той же статье был затронут и вопрос отношений между Россией и США в условиях пандемии. По словам представителя Кремля, говорить об их налаживании пока не приходится.