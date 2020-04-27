Песков объяснил ужесточение режима самолизоляции в Москве

Московские власти были вынуждены ужесточить режим самоизоляции, поскольку большинство жителей города не прислушались к призывам оставаться дома. Об этом в интервью aif.ru сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выходя на улицу, люди, конечно, подвергают опасности и себя, и других. Поэтому меня можно сколько угодно критиковать, я просто называю вещи своим именами», - отметил он.

Двадцать третьего апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица пока не вышла на плато по коронавирусу. Система здравоохранения на данный момент, уточнил он, со своими задачами справляется.