В России за сутки заболели коронавирусом еще 6 198 человек

В России за последние сутки подтверждено еще 61 98 новых случаев заболевание коронавирусом. В Москве число заболевших увеличилось еще на 2 871 человек.

Таким образом, по России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки были выписаны после выздоровления от COVID-19 579 человек, 349 из них - в Москве. Известно о 50 летальных случаев пациентов с коронавирусом, из них в Москве - 31.

Ранее Дмитрий Песков сообщал о том, что через несколько месяцев россияне уже забудут нынешние тяготы, которые вызваны распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что такая напряженная ситуация не может продолжаться дольше.