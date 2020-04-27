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«Не нужно устраивать развлечение»: врач рассказал, как ходить за покупками в условиях карантина

Иван Исмаков
Валентина Пескова
10:52 27.04.2020
По словам специалиста, люди в самоизоляции зачастую перегибают палку и сидят дома «до последнего сухаря».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Режим карантина в связи с опасностью распространения COVID-19 может продлиться не один месяц, поэтому следует во время самоизоляции все же выходить из дома, хотя бы для покупки продуктов. Однако делать это нужно правильно, рассказал «Звезде» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

«Покупку продукта не нужно ставить в ранг какого-то моциона или развлечения, когда вся семья идет за продуктами: и папа, и мама, и дети. За продуктами нужно идти одному человеку. Лучше всего это делать папе, потому что у папы больше сил, он может больше донести продуктов. При этом заранее следует составить так называемый шопинг-лист, в соответствии с которыми будут делаться необходимые покупки», - дал совет медицинский специалист.

Для того, чтобы купить продукты, не нужно специально ехать на машине в крупный торговый центр. Для этой цели следует выбрать магазин, который находится ближе всего к дому, чтобы как можно меньше провести времени на отрытом воздухе.

«Возьмите с собою гель на спиртовой основе, вы можете обработать им как руки, так и ручку тележки, войдя в торговый центр. После этого уже можно прикасаться к продуктам», - пояснил доктор.

По возвращении домой нужно снять с себя верхнюю одежду, помыть руки и обработать их гелем. Только после этого вирусная инфекция, которая может быть на пакетах, не останется на ваших руках.

До этого доктор Зайцев рассказал, что в домашних условиях в качестве альтернативы антисептическим средствам можно пользоваться перекисью водорода, нашатырным спиртом и хлорсодержащими чистящими средствами.

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