Путин: опыт антигитлеровской коалиции надо использовать для преодоления новых вызовов

Бесценный опыт союзничества времен Второй Мировой войны нужно использовать для противостояния новым глобальным вызовам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам выставки «Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом».

«Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны", - говорится в приветствии.

По словам президента, выставка вызовет большой общественный интерес и будет способствовать сохранению исторической правды.

Выставка доступна на сайте фонда «Связь эпох». В разделе можно посмотреть архивные фотографии и документы. Акцент сделан на совместных усилиях трех великих держав в борьбе с фашистской угрозой и с Гитлером.

В частности, впервые широкой публике продемонстрирована переписка Сталина с Черчиллем и Франклином Рузвельтом.