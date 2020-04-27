Песков назвал приоритетную задачу в борьбе с коронавирусом

В Кремле обозначили главные задачи в борьбе с коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наиболее важно в настоящий момент обеспечить полноценную работу системы здравоохранения.

«Мы с вами знаем, что коронавирусная инфекция зачастую приводит к летальному исходу, поэтому главное сейчас - сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения. И чтобы было спасено как можно больше жизней", - заявил Песков в интервью aif.ru.

Ранее представитель Кремля также прокомментировал вопрос эффективности мер, предпринимаемых по экономической поддержке граждан и бизнеса в России. Как отметил Песков, власти России считают их недостаточно действенными.