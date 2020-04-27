Песков рассказал, какие меры принимает Путин для защиты от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин постоянно сдает тесты на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин уже минимизировал очные контакты и соблюдает дистанцию.

«Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Без тестирования к нему (президенту. - Прим. ред.) попасть нельзя», - подчеркнул Песков в интервью aif.ru.

Сам Песков рассказал, что также сдает тесты на коронавирус. То же касается и определенной части сотрудников администрации президента.

«Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удаленно, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости - когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий», - отметил пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что через несколько месяцев россияне уже забудут нынешние тяготы, которые вызваны распространением коронавирусной инфекции.