В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию

В проекте нового Кодекс об административных правонарушениях расширили состав одного из правонарушений. Теперь в качестве нарушения тишины ночью, облагаемого санкциями, будет рассматриваться громкий собачий лай и мешающая соседям неисправная сигнализация.

Доработки административного законодательства были сделаны в рамках Особой части проекта после прошедшего общественного обсуждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Теперь нарушением спокойствия граждан в соответствие с ч.6 ст. 14.1 нового КоАП будут считаться не только вечеринки, крики и другие действия, создающие много шума в период с 23.—до 7.00, но и отсутствие действий по прекращению шума, который возник без непосредственной активности лиц, но по их вине. Бездействие, ведущее к административному наказанию, гражданин может проявить, к примеру, не успокоив своего питомца.

«Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей», - объяснили в Министерстве юстиций.

Также, как возможный сценарий отсутствия необходимых для поддержания тишины мер в министерстве привели ситуацию, когда у гражданина неоднократно за ночь срабатывает сломанная сигнализация, а он не выключает и не чинит ее.

По итогам того же общественного обсуждения в Минюсте был внесен ряд других поправок в новые проекты административных кодексов. В частности, в проекте процессуального кодекса был официально закреплен принцип презумпции невиновности гражданина.