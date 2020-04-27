Минюст РФ закрепит принцип презумпции невиновности гражданина в новом КоАП

В Министерстве юстиций озвучили ряд нововведений и предложений о корректировке проектов обновления административного законодательства РФ.

Так, в ходе публичного обсуждения было принято решение заменить санкцию в виде административного штрафа на предупреждение для случаев, когда правонарушение было совершено впервые и не являлось грубым.

Как сообщила пресс-служба Минюста, в проекте нового для России закона - Процессуального кодекса об административных правонарушениях официально была закреплена презумпция невиновности. Корректировки в виде закрепления принципа в редакции ПКоАП были зафиксированы в части 2 статьи 1.12.

Кроме этого, в министерстве приняли окончательное решение о сохранении в новом Кодексе об административных правонарушениях штрафы в действующих размерах.

Изменения в редакции проектов были сделаны с учетом предложений, поступивших в Минюст. Само министерство также выдвинуло свое предложение, касающееся нарушений общественного порядка. Подвергать административным санкциям было предложено не только граждан, шумящих с 23 вечера до 7 утра, но и лиц, не способных успокоить лающую собаку или наладить работу сломанной сигнализации, мешающей окружающим своими звуками.

Ранее в федеральном министерстве предложили не изменять штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях в сторону увеличения, чтобы избежать излишней нагрузки граждан.