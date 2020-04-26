Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье

В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.

По последним данным, в Одинцово зафиксировано 597 случае заражения, из которых 52 за последние сутки. Второе место по количеству заболевших занимает город Люберцы, в котором общее число заболевших коронавирусом достигло 523 человек, из которых 41 госпитализирован за последние сутки. На третьем месте стоит Красногорск, в котором заразились 431 человек, 36 – за последние сутки.

Отмечается, что наибольшее число случаев инфицирования в Московской области фиксируется в тех городах, которые находятся в непосредственной близости к столице. В десятку подмосковных городов с наибольшим количеством пациентов с COVID-19 вошли Мытищи, там инфицировано 386 человек. В Королеве и Химках зарегистрировано по 329 пациентов с коронавирусом. В Подольске заболели 304 человека. В городском округе Ленинский число заразившихся достигло 319. В Балашихе 297 жителей получили положительный тест на COVID-19. В Пушкино насчитывается 232 пациента с коронавиурсом.



« За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 858 человек из Москвы», - уточнили в сообщении оперштаба.



По последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом в Московской области достигло 8494 человека. За сутки положительный тест на Covid-19 получили 605 жителей Подмосковья, за все время ведения статистики скончались 69 пациентов.