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В Великом Новгороде нашли фрагменты древни крепостных стен

Тамара Астапенкова
09:42 26.04.2020
Согласно летописям, деревянные и каменные стены и башни города входили в оборонительную систему.
В Великом Новгороде нашли фрагменты древни крепостных стен
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В историческом центре Великого Новгорода ученые при раскопках нашли фундаменты двух деревянных башен и несколько десятков метров фундаментов крепостных стен. Об этом рассказал руководитель работ, сотрудник Института археологии РАН Олег Олейников.


«Благодаря этим фундаментам теперь мы точно знаем, в каком месте, на каком удалении от Волхова находились городские укрепления», - сообщил Олейников «Интерфаксу».

Раскопки в Великом Новгороде начались из-за строительства набережной реки Волхов. Сотрудники Института археологии приступили к работам в 2020 году. За это время ученые обнаружили сотни исторических находок, среди них предметы церковного обихода и хозяйственно-бытовые вещи.

Согласно летописям, сначала деревянные, а потом каменные башни и стены Великого Новгорода входили в оборонительную систему города. Протяженность укреплений составлялась около 6 километров и возводилась на земляных волах.

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