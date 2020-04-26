В Великом Новгороде нашли фрагменты древни крепостных стен

В историческом центре Великого Новгорода ученые при раскопках нашли фундаменты двух деревянных башен и несколько десятков метров фундаментов крепостных стен. Об этом рассказал руководитель работ, сотрудник Института археологии РАН Олег Олейников.



«Благодаря этим фундаментам теперь мы точно знаем, в каком месте, на каком удалении от Волхова находились городские укрепления», - сообщил Олейников «Интерфаксу».

Раскопки в Великом Новгороде начались из-за строительства набережной реки Волхов. Сотрудники Института археологии приступили к работам в 2020 году. За это время ученые обнаружили сотни исторических находок, среди них предметы церковного обихода и хозяйственно-бытовые вещи.

Согласно летописям, сначала деревянные, а потом каменные башни и стены Великого Новгорода входили в оборонительную систему города. Протяженность укреплений составлялась около 6 километров и возводилась на земляных волах.