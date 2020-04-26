Северокорейские СМИ сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

В воскресенье утром, 26 апреля, государственное радио КНДР распространило информацию о том, что Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Это произошло на фоне слухов о якобы смерти северокорейского лидера, передает южнокорейское агентство Yonhap.

В сообщении радиостанции говорилось, что товарищ Ким Чен Ын поблагодарил работников, которые помогали создавать город Самчжиен. В какой форме лидер КНДР передавал благодарность рабочим и сотрудникам – не уточнялось, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос де Лес Перес написал в своем Twitter, что информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который не приехал на торжества по случаю дня рождения Ким Ир Сена, является ложной.

Напомним, что строительство Самчжиена было окончено в конце 2019 года. На торжественной церемонии присутствовал Ким Чен Ын. Городу присвоен статус уездного центра. По утверждению властей Северной Кореи, он является образцово-показательным для страны. В последний раз государственные СМИ Северной Кореи сообщали о деятельности и местонахождении Ким Чен Ына 11 апреля 2020 года.