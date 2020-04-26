Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

В России с января по март 2020 года реальные доходы населения сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом произошел рост индекса потребительских цен. Об этом сообщил Росстат.

По данным ведомства, в первом квартале рост индекса потребительских цен вырос на 2,4%, на продовольственные товары – на 2%, на непродовольственные - на 2,5%. Если сравнивать цены на услуги с января по март 2019 года, то в текущем году они выросли на 2,9%, пишет ТАСС.

При этом в отчете Федеральной службы государственной статистики отмечается, что в первом квартале 2020 года среднедушевые доходы населения увеличились на 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевой доход россиянина составляет в этом году 31,2 тысячи рублей.

В марте Владимир Путин рассказал, что сложности в ситуации с реальными доходами россиян имеют прямое отношение к падению цен на энергоресурсы. Президент признался, что очень обеспокоен данной темой. По его словам, решения данной проблемы жители страны долго ждать не будут, поскольку у правительства есть возможности подтолкнуть структуру развития экономики на собственной базе.