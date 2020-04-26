Особый подход: Ростуризм предложил организовать отдых для медиков после пандемии
Российские туроператоры готовы предложить медицинским работникам специальные условия для отдыха после завершения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, которая приняла участие в совещании в формате видеоконференции с министрами туризма G20.
По мнению руководителя отрасли, туристический бизнес может предусмотреть целый перечень льгот по размещению медиков в отелях, и такая работа с операторами уже ведется, уточнила Догузова. Она предложила зарубежным коллегам последовать примеру российских туроператоров и создать международные совместные проекты, сообщается на сайте ведомства.
Говорили и о кризисе в отрасли. Так, с начала пандемии, туристический сектор России ежеквартально теряет 300 миллиардов рублей. Более 2,5 миллиона человек, занятых в работе рискуют потерять ее, добавила Догузова.
О коронавирусной инфекции власти Китая сообщили в конце прошлого года, когда в многомиллионном городе Ухань произошла вспышка необычной пневмонии. Оценивая масштабы бедствия и тяжесть последствий коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пандемией.
В России на данный момент инфицированы 74 588 человек, скончались от инфекции 681 человек, 6 250 выздоровели.