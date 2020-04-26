Онищенко рассказал, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

С наступлением тепла эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране может улучшиться, и после майских праздников можно будет ослабить режим самоизоляции для пожилых людей. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.



«Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных инфекций начинается в августе-сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции», - объяснил РИА Новости Онищенко.



Он сообщил, что коронавирус начался тогда, когда происходит всплеск заболеваний ОРВИ и гриппом. И из этого можно сделать вывод, что Covid-19 будет действовать по тем же законом, что и респираторные инфекции.

«Безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», - сказал Онищенко.

Ранее на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии прозвучало мнение, что режим самоизоляции стоит продлить еще на две недели. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если удастся удержать в стране эпидемиологическую обстановку на том же уровне, то через некоторое время можно начать говорить об ослаблении режим самоизоляции.