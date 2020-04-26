Свыше пятисот квадратных метров: в Москве полыхает автосервис с газовыми баллонами

На западе Москвы произошло возгорание автосервиса. Горит здание, в котором находятся машины и газовые баллоны. Об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, горит металлический ангар. Примерная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.



«Пожар произошел в металлическом ангаре с автомобилями и газовыми баллонами на Очаковском шоссе. Горит центральная часть», - приводит ТАСС сообщение.

На месте пожара работают экстренные службы. Существует угроза обрушения здания. Информации о пострадавших не поступала.