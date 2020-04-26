Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В сирийском Дейр-эз-Зоре к открытию готовится вековая школа

Ян Брацкий
05:41 26.04.2020
Сирийские дети будут изучать в школе математику, геометрию и иностранные языки, включая русский.
В сирийском Дейр-эз-Зоре к открытию готовится вековая школа
© Фото: Muhmmad Al-Najjar, globallookpress

В сирийском Дейр-эз-Зоре полным ходом идет восстановление главной городской школы, возведенной еще в прошлом веке. За время боевых действий окопавшиеся в городе боевики уничтожили около 85%, включая уникальное учебное заведение. Спустя три года блокады школа почти готова вновь распахнуть свои двери для детей, которые с осени будут изучать в ней русский язык.

«После освобождения города из Дамаска нам выделили деньги на восстановление. Террористы несколько раз выпускали по зданию ракеты, потому что тут были солдаты нашей армии. Но сильно школа не пострадала, мы планируем открыть ее в следующем учебном году. Здесь даже будут проходить практику студенты педагогических вузов», - заявил начальник городского управления образования Нашат ат-Али.

По его словам, городская школа была открыта еще в 1910 году, во времена колониального прошлого Сирии. Многие выпускники школы стали именитыми писателями, искусствоведами и заслуженными гражданами Сирии. В школьной библиотеке собрана уникальная коллекция исторических книг и древностей, которые во время противостояния с бандитами удалось вывезти за пределы города и спасти от разграбления и уничтожения.

Сейчас строители завершают ремонтные работы, устанавливают необходимое оборудование и учебную мебель. В школе появится современный компьютерный класс, оснащенный всем необходимым.

«Здесь дети получают начальное и среднее образование вплоть до поступления в университет. Изучают все необходимые предметы - алгебру, геометрию, из языков - арабский, английский и, конечно же, русский», - отметил Нашат ат-Али.

Отступавшие боевики оставили после себя сплошные руины, отмечают власти Дейр-эз-Зора. В городе все уничтожено и разграблено, а сильнее прочих пострадал христианский квартал, от которого почти ничего не осталось. Сейчас предстоит кропотливая работа по восстановлению зданий, инфраструктуры и нормальной жизни, уверят власти. Налаживание полноценной жизни здесь считают главным стимулом к возвращению местного населения, а до войны тут проживало 200 тысяч человек.

Сейчас восстановительные работы активно ведутся на всей территории, которая подконтрольна официальному Дамаску. Проводится оценка состояния инфраструктуры и наличия запасов строительных материалов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.04.2020, 18:04
Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Дата25.04.2020, 14:22
Теплый прием и искренняя благодарность: задействованные в борьбе с COVID-19 российские военные специалисты встретились с президентом Сербии
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
05:41 В стране и мире
В сирийском Дейр-эз-Зоре к открытию готовится вековая школа
05:40 В стране и мире
Видео
Армия САР подготовила полевые госпитали для больных коронавирусом
06:35 Армия
Видео
В военной полиции РФ рассказали об отношении сирийцев к российско-турецкому патрулю
10:00 В стране и мире
За месяц 27 боевиков сдались властям Сирии
07:44 В стране и мире
Видео
В Идлибе состоялось очередное совместное патрулирование России и Турции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:20 В стране и мире
На Украине оценили ущерб от пожара в районе ЧАЭС
04:53 В стране и мире
В МЧС перечислили случаи, когда можно покидать место самоизоляции
04:22 В стране и мире
Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски
04:00 В стране и мире
Новые реалии: в Москве выросло количество предложений на рынке труда
03:58 В стране и мире
Российские ученые доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.