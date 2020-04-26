В сирийском Дейр-эз-Зоре к открытию готовится вековая школа

В сирийском Дейр-эз-Зоре полным ходом идет восстановление главной городской школы, возведенной еще в прошлом веке. За время боевых действий окопавшиеся в городе боевики уничтожили около 85%, включая уникальное учебное заведение. Спустя три года блокады школа почти готова вновь распахнуть свои двери для детей, которые с осени будут изучать в ней русский язык.

«После освобождения города из Дамаска нам выделили деньги на восстановление. Террористы несколько раз выпускали по зданию ракеты, потому что тут были солдаты нашей армии. Но сильно школа не пострадала, мы планируем открыть ее в следующем учебном году. Здесь даже будут проходить практику студенты педагогических вузов», - заявил начальник городского управления образования Нашат ат-Али.

По его словам, городская школа была открыта еще в 1910 году, во времена колониального прошлого Сирии. Многие выпускники школы стали именитыми писателями, искусствоведами и заслуженными гражданами Сирии. В школьной библиотеке собрана уникальная коллекция исторических книг и древностей, которые во время противостояния с бандитами удалось вывезти за пределы города и спасти от разграбления и уничтожения.

Сейчас строители завершают ремонтные работы, устанавливают необходимое оборудование и учебную мебель. В школе появится современный компьютерный класс, оснащенный всем необходимым.

«Здесь дети получают начальное и среднее образование вплоть до поступления в университет. Изучают все необходимые предметы - алгебру, геометрию, из языков - арабский, английский и, конечно же, русский», - отметил Нашат ат-Али.

Отступавшие боевики оставили после себя сплошные руины, отмечают власти Дейр-эз-Зора. В городе все уничтожено и разграблено, а сильнее прочих пострадал христианский квартал, от которого почти ничего не осталось. Сейчас предстоит кропотливая работа по восстановлению зданий, инфраструктуры и нормальной жизни, уверят власти. Налаживание полноценной жизни здесь считают главным стимулом к возвращению местного населения, а до войны тут проживало 200 тысяч человек.

Сейчас восстановительные работы активно ведутся на всей территории, которая подконтрольна официальному Дамаску. Проводится оценка состояния инфраструктуры и наличия запасов строительных материалов.