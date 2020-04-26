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На Украине оценили ущерб от пожара в районе ЧАЭС

Ян Брацкий
05:20 26.04.2020
Огонь уничтожил около 11,5 тысяч гектаров уникального биосферного заповедника, расположенного в зоне ЧАЭС.
На Украине оценили ущерб от пожара в районе ЧАЭС
© Фото: Aleksandr Gusev, globallookpress

За время пожара в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС погибли некоторые растительные группы, которые огонь полностью уничтожил. Таким мнением поделилась директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко.

Говоря о последствиях возгорания, она отметила, что фауна пострадала не так существенно. На момент происшествия у большинства млекопитающих и птиц кладки яиц отсутствовали, а молодняк еще не родился.

«По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тысяч гектаров юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса - около 35%, залежи - 55%, водно-болотные угодья - 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны», - цитирует специалиста агентство «Укринформ».

Крупный лесной пожар в районе Чернобыльской АЭС вспыхнул 4 апреля 2020 года. Пламя быстро разгорелось на огромной территории, возникла угроза распространения радиоактивного пепла, запах гари начали чувствовать жители многих украинских городов, включая Киев. Благодаря сухой и ветреной погоде пламя распространялось стремительно.
Двадцать третьего апреля глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Украины Владимир Демчук отметил отсутствие открытых очагов горения в зоне ЧАЭС.

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