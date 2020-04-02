«Невероятная поддержка»: как специалисты из РФ ликвидируют COVID-19 в Италии

В Италии российские специалисты продолжают проводить работы по дезинфекции. Они посетили три новых города Ломбардии - самой пострадавшей провинции в стране. В одном только небольшом Брембате-ди-Сопра в последнее время от новой пневмонии умерло больше 40 человек. Но подтвердить у погибших коронавирус было не возможно. По словам местных врачей, в больнице просто не оказалось нужных тестов.

Наши эпидемиологи прибыли, чтобы предотвратить эпидемию опасного заболевания. Комплекс аэрозольной дезинфекции направили к пансионату для пожилых людей. Именно в таких заведениях чаще всего регистрируют смертельные случаи. Специальным раствором обработали все внутренние помещения и территорию вокруг.

«В группировке сейчас работают три такие рабочие группы, в состав которых входят один комплекс КДА и один комплекс АРС-14КМ. Они предназначены для обработки помещений внутри и снаружи, а также для наружных работ - для обработки дорожных покрытий. Такой состав позволит выполнить работы любой сложности, которые необходимы при ликвидации последствий данной ситуации», - заявил начальник научно-исследовательского отдела Центра биологической защиты Минобороны РФ Андрей Баженов.

Российских специалистов благодарят и врачи, и простые жители.

«Спасибо огромное! Для нас это просто невероятная поддержка», - говорит санитарный директор пансионата Марианна Колони.

Совсем иное отношение в Италии сейчас к Брюсселю. Так и не дождавшись помощи от властей Евросоюза, звездные флаги демонстративно убирают даже в парламенте. Так поступил и вице-президент палаты депутатов. В своем кабинете Фабио Рампелли уже попрощался с символом объединенной Европы. И заявил - увидимся позже, может быть.