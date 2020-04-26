В МЧС перечислили случаи, когда можно покидать место самоизоляции

Покидать место самоизоляции можно только в исключительных случаях. Об этом заявили в МЧС России. Речь идет о ситуациях, которые угрожают жизни и здоровью человека: пожар, взрыв газа, обвал конструкций.

В любых других случаях выходить из помещения строго запрещено. Об обеспечении продуктами или выносе мусора стоит договориться с родственниками, соседями или волонтерами.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ напомнили, что соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса стоит всем, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, а также тем, кто заразился или находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.