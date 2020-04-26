Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски

Ян Брацкий
04:22 26.04.2020
Подобное поведение – классический уход от пугающей реальности, уверена научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.
Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски
© Фото: freepic

Сознательный отказ от ношения медицинской защитной маски во время пандемии может говорить о попытке человека убедить себя в том, что ситуация проста и безопасна. Подобное поведение – классический уход от пугающей реальности. С таким предположением вступила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

«Отрицание - это один из самых распространенных стресс-копингов в ответ на состояние тревоги. Страшно, не хочется признавать объективно сложное состояние ситуации, а уход в отрицание упрощает восприятие. Наиболее "удачливые" люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», - цитирует РИА Новости слова Юсуповой.

Недоверие к официальным источникам информации может быть еще одной причиной нежелания использовать индивидуальные средства защиты, считает психолог. Такая ситуация характерна не только для Российской Федерации, отметила эксперт, но и для Франции и Италии, где люди до последнего момента не воспринимали всерьез предупреждения медиков. Тогда как дисциплинированные немцы сели по домам после первых распоряжений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.04.2020, 18:04
Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Дата25.04.2020, 14:22
Теплый прием и искренняя благодарность: задействованные в борьбе с COVID-19 российские военные специалисты встретились с президентом Сербии
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
04:53 В стране и мире
В МЧС перечислили случаи, когда можно покидать место самоизоляции
04:22 В стране и мире
Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски
04:00 В стране и мире
Новые реалии: в Москве выросло количество предложений на рынке труда
03:31 В стране и мире
Почти 2 тысячи человек погибли от коронавируса в США за сутки
03:21 В стране и мире
Россиянам рассказали об опасности смартфонов во время пандемии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:20 В стране и мире
На Украине оценили ущерб от пожара в районе ЧАЭС
04:53 В стране и мире
В МЧС перечислили случаи, когда можно покидать место самоизоляции
04:22 В стране и мире
Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски
04:00 В стране и мире
Новые реалии: в Москве выросло количество предложений на рынке труда
03:58 В стране и мире
Российские ученые доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.