Психолог объяснила нежелание носить медицинские маски

Сознательный отказ от ношения медицинской защитной маски во время пандемии может говорить о попытке человека убедить себя в том, что ситуация проста и безопасна. Подобное поведение – классический уход от пугающей реальности. С таким предположением вступила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

«Отрицание - это один из самых распространенных стресс-копингов в ответ на состояние тревоги. Страшно, не хочется признавать объективно сложное состояние ситуации, а уход в отрицание упрощает восприятие. Наиболее "удачливые" люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», - цитирует РИА Новости слова Юсуповой.

Недоверие к официальным источникам информации может быть еще одной причиной нежелания использовать индивидуальные средства защиты, считает психолог. Такая ситуация характерна не только для Российской Федерации, отметила эксперт, но и для Франции и Италии, где люди до последнего момента не воспринимали всерьез предупреждения медиков. Тогда как дисциплинированные немцы сели по домам после первых распоряжений.