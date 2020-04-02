Цена нефти Brent растет больше, чем на 6%

Нефть в начале торговой сессии утром в четверг, 2 апреля, дорожает на мировом рынке.

По данным на 6.30 по московскому времени, цена нефти марки Brent повысилась на 6,06% - до 26,24 доллара за баррель.

Нефть WTI подорожала на 4,73%. Цена составляет 21,27 доллара за баррель.

Ценовые формулы экспортной нефти марки Urals внутри российского рынка в конце прошлого месяца приняли отрицательные значения, сообщалось ранее. Цена во вторник упала до минус 1200 рублей за тонну.