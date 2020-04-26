Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские ученые доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Иван Линдеманн
03:58 26.04.2020
Исследования ученых из Института космических исследований проводились в специальных условиях, имитирующих жизнь на этих планетах.
Российские ученые доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
© Фото: pixabay

Микроорганизмы могут выжить на Венере, Марсе и во льдах Европы - спутника Юпитера. Это в ходе проведенных экспериментов доказали ученые Института космических исследований РАН.

В годовом отчете ИКИ за 2019 год отмечается - чтобы проверить, возможна ли жизнь на Венере, ученые исследовали в лаборатории эффект воздействия радиации на микроскопические грибы сухой почвы при низкой температуре и низком давлении. В результате эксперимента выяснилось, что под влиянием доз ионизирующей радиации микромицеты (почвенные грибы) не погибают.

Еще одно исследование специалисты провели для того, чтобы проверить, есть ли жизнь на Марсе. Ученые смоделировали условия поверхности Красной планеты - радиация и температура ниже 50 градусов по Цельсию - и поместили туда взятые в Арктике микроорганизмы.

«Данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса», - сказано в документе ИКИ.

Также учение Института космических исследований провели эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре минус 130 градусов по Цельсию. Выяснилось, что на глубине от 10 сантиметров до одного метра микроорганизмы после выброса воды из подледного океана могут прожить от тысячи до 10 тысяч лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.04.2020, 18:04
Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Дата25.04.2020, 14:22
Теплый прием и искренняя благодарность: задействованные в борьбе с COVID-19 российские военные специалисты встретились с президентом Сербии
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:00 В стране и мире
Новые реалии: в Москве выросло количество предложений на рынке труда
03:58 В стране и мире
Российские ученые доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
03:31 В стране и мире
Почти 2 тысячи человек погибли от коронавируса в США за сутки
02:49 В стране и мире
В КНДР прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына
02:27 В стране и мире
Министр здравоохранения Израиля подал в отставку
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.