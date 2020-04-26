Российские ученые доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Микроорганизмы могут выжить на Венере, Марсе и во льдах Европы - спутника Юпитера. Это в ходе проведенных экспериментов доказали ученые Института космических исследований РАН.

В годовом отчете ИКИ за 2019 год отмечается - чтобы проверить, возможна ли жизнь на Венере, ученые исследовали в лаборатории эффект воздействия радиации на микроскопические грибы сухой почвы при низкой температуре и низком давлении. В результате эксперимента выяснилось, что под влиянием доз ионизирующей радиации микромицеты (почвенные грибы) не погибают.

Еще одно исследование специалисты провели для того, чтобы проверить, есть ли жизнь на Марсе. Ученые смоделировали условия поверхности Красной планеты - радиация и температура ниже 50 градусов по Цельсию - и поместили туда взятые в Арктике микроорганизмы.

«Данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса», - сказано в документе ИКИ.

Также учение Института космических исследований провели эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре минус 130 градусов по Цельсию. Выяснилось, что на глубине от 10 сантиметров до одного метра микроорганизмы после выброса воды из подледного океана могут прожить от тысячи до 10 тысяч лет.