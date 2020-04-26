Новые реалии: в Москве выросло количество предложений на рынке труда

В Москве наблюдается появление новых вакансий и признаки перераспределения потребительского спроса. С таким заявлением выступил заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что в период с 6 по 13 апреля, число вакансий в городе выросло на 1,9% в сравнении с прошлым годом и составило 316 тысяч позиций.

«В свою очередь, рост спроса на рынке труда привел к снижению запросов в городской центр занятости. За прошлую неделю число обращений безработных уменьшилось на 14%», - рассказал Ефимов в интервью порталу «Вечерняя Москва».

В Москве вырос спрос на курьеров-доставщиков, складских работников, логистов, специалистов в области онлайн-сервиса и IT-технологий. В минувшую среду в оперативном штабе по предупреждению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сообщили, что почти 18 тысяч москвичей признаны безработными из-за пандемии, более 14 тысяч из них оформили и уже начали получать соответствующее денежное пособие.

На поддержку москвичей столичное правительство выделило 7 миллиардов рублей. Размер региональной компенсации безработным горожанам составил 19,5 тысяч рублей. Процедуру оформления необходимых документов максимально упростили, добавили в оперштабе. На выплаты могут рассчитывать сотрудники, которые отработали в 2020 году не менее двух месяцев.