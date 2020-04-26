Почти 2 тысячи человек погибли от коронавируса в США за сутки

В США за минувшие сутки скончались почти 2 тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса, сотрудники которого ведут собственную статистику на основе официальных данных и информации СМИ. По последним подсчетам, за день на больничных койках оказались 36 188 новых пациентов с диагнозом COVID-19.

По информации университета, в США официально подтверждены 933 050 случаев инфицирования коронавирусом, 53 391 человек спасти не удалось. По числу инфицированных и погибших Соединенные Штаты Америки занимают первое место в мире. Следом идет Италия, а замыкает тройку самых пострадавших стран Испания.

Накануне ученые из США расширили список симптомов коронавирусной инфекции. К высокой температуре, кашлю, одышке, а также ознобу эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний добавили боли в мышцах, горле и голове, потерю обоняния и вкуса, а также чувство постоянной усталости.

Кроме того, медики указали, что при болях в груди, сильной одышке, спутанности сознания и посинения губ необходимо срочно вызывать помощь.