Россиянам рассказали об опасности смартфонов во время пандемии
Завлабораторией искусственного интеллекта нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова отметил, что этот гаджет из-за постоянного использования является рассадником инфекции.
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Смартфон является рассадником инфекции, и во время распространения коронавируса его использование особенно опасно. Об этом сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
«Смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», - заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».
Он отметил, что гаджет нужно систематически протирать антибактериальными салфетками.
Кроме того, Садыков напомнил - от постоянного использования смартфонов и другой техники во время самоизоляции может пострадать зрение и испортиться осанка.