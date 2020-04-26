Россиянам рассказали об опасности смартфонов во время пандемии

Смартфон является рассадником инфекции, и во время распространения коронавируса его использование особенно опасно. Об этом сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«Смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», - заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Он отметил, что гаджет нужно систематически протирать антибактериальными салфетками.

Кроме того, Садыков напомнил - от постоянного использования смартфонов и другой техники во время самоизоляции может пострадать зрение и испортиться осанка.